Nicolò Zaniolo, le prime foto col figlio e l'ex fidanzata Sara Scaperrotta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il figlio di Nicolò Zaniolo è nato lo scoso luglio, sta per compiere un anno e non potrebbe avere genitori migliori. Il piccolo Tommaso è nato dall'amore tra Zaniolo e Sara Scaperrotta ma i due non stanno insieme da tempo, da ben prima che il bambino nascesse, ancora prima che lei scoprisse la dolce attesa. La rivista Chi pubblica le foto dell'ex coppia in barca, insieme per amore del loro bambino. Sono le prime foto del calciatore in versione papà, sono scatti rubati in Sardegna che mostrano come Nicolò e Sara siano riusciti a mettere tutti i loro dissapori da parte per crescere insieme il loro primo figlio.

