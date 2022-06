Nevila e Camilla | uccise senza pietà a poche ore di distanza a Sarzana | le loro storie e il sospettato di Carrara

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la scoperta del corpo della 35enne, trovato il cadavere di una trans di 43: due omicidi in 24 ore e stesso modus operandi in una zona frequentata da prostitute

E, adesso, il 32enne è indagato per i due omicidi diPjetri e poi della trans Carlo Bertolotti, 43 anni, parrucchiera, che si faceva chiamare, trovata senza vita lunedì sera. Anche in ...E, adesso, il 32enne è indagato per i due omicidi diPjetri e poi della trans Carlo Bertolotti, 43 anni, parrucchiera, che si faceva chiamare, trovata senza vita lunedì sera. Anche in ...L'ombra di un serial killer o una testimonianza scomoda. Sono i due moventi, ancora al vaglio degli inquirenti, che hanno portato al fermo di un artigiano della Lunigiana per i due ...Era lungo via Bradiola: Carlo ’Camilla’ Bertolotti probabilmente uccisa a colpi di pistola. Molti punti di contatto col primo omicidio ...