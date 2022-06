(Di mercoledì 8 giugno 2022) L' Associazione Italiana di(AINR) si riunisce oggi per avviare il 31° Congresso fino all'11 giugno presso l'Auditorium Antonianum - Centro Congressi di Roma: un'occasione per far ...

... esami del sangue e doppler carotidei, nonché attraverso la rinuncia a fattori di rischio quali il fumo e un l'alcool, conclude Mario Muto , Direttore UOCe Terapeutica AO ...Oltre a questo la modernaè anche Interventistica, non si limita cioè a formulare la diagnosi ma interviene con metodiche terapeutiche sia per la patologia encefalica che spinale. Ci ... Neuroradiologia Diagnostica, 60 anni di innovazione per curare ictus e tumori celebrali L’Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) si riunisce oggi per avviare il 31° Congresso fino all’11 giugno presso l’Auditorium Antonianum – Centro Congressi ...Nel 2021 è stato avviato il primo ciclo Master di Neuroradiologia Diagnostica con più di 60 giovani masterizzandi cui sarà conferito il diploma nell'ambito del Congresso AINR di Roma. La Rete Italiana ...