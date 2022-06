Nel mirino di Mosca ora finisce la Lituania: il partito di Putin deposita una legge contro l’indipendenza del paese europeo e base Nato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il presidente lituano l’aveva detto, senza mezzi termini, appena iniziata l’invasione: “l’Ucraina non è il solo obiettivo della Russia”. Un mese dopo quello che sembrava impossibile si materializza alla Duma in forma di un disegno di legge che si propone proprio di annullare l’indipendenza della piccola repubblica ottenuta ormai 31anni fa, a seguito del disfacimento dell’ex Unione Sovietica. La notizia non è stata ancora intercettata dai media internazionali ma sarà già scivolata sui tavoli dell’intellingence occidentale cerchiata di rosso: la Lituana non solo fa parte dell’Europa, ma è anche base Nato delle operazioni contro i russi, con un campo di addestramento a Parabrade, a circa 60 km dalla capitale Vilnius. Proprio i rischi paventati dal presidente Gitanas Naus?da hanno indotto i governi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il presidente lituano l’aveva detto, senza mezzi termini, appena iniziata l’invasione: “l’Ucraina non è il solo obiettivo della Russia”. Un mese dopo quello che sembrava impossibile si materializza alla Duma in forma di un disegno diche si propone proprio di annullaredella piccola repubblica ottenuta ormai 31anni fa, a seguito del disfacimento dell’ex Unione Sovietica. La notizia non è stata ancora intercettata dai media internazionali ma sarà già scivolata sui tavoli dell’intellingence occidentale cerchiata di rosso: la Lituana non solo fa parte dell’Europa, ma è anchedelle operazionii russi, con un campo di addestramento a Parabrade, a circa 60 km dalla capitale Vilnius. Proprio i rischi paventati dal presidente Gitanas Naus?da hanno indotto i governi ...

