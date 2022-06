Nel golf la Superlega ha vinto: i campioni lasciano il PGA Tour a suon di milioni sauditi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tutto sommato bastava inondare il sistema di soldi. Al calcio non è riuscito, nel golf era più facile. I sauditi si sono fatti una “Superlega”, e stanno convincendo i più grandi campioni del circuito mondiale ufficiale, il PGA Tour, a scavalcare il confine. Come: gettoni di partecipazione impossibili da pareggiare. Stanno crollando uno dopo l’altro tutti i grandi nomi. Il primo a resistere è stato Tiger Woods, capace di rinunciare ad un’offerta allucinante: un miliardo di dollari per giocare le otto tappe del “circuito separatista”. Gli altri sono venuti via per molto meno – si fa per dire: 250 milioni di dollari. Prima Phil Mickelson, poi Dustin Johnson e Sergio García. I nomi freschi, di giornata, sono Bryson DeChambeau e Patrick Reed. Il Telegraph scrive che il prossimo sarà Rickie ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tutto sommato bastava inondare il sistema di soldi. Al calcio non è riuscito, nelera più facile. Isi sono fatti una “”, e stanno convincendo i più grandidel circuito mondiale ufficiale, il PGA, a scavalcare il confine. Come: gettoni di partecipazione impossibili da pareggiare. Stanno crollando uno dopo l’altro tutti i grandi nomi. Il primo a resistere è stato Tiger Woods, capace di rinunciare ad un’offerta allucinante: un miliardo di dollari per giocare le otto tappe del “circuito separatista”. Gli altri sono venuti via per molto meno – si fa per dire: 250di dollari. Prima Phil Mickelson, poi Dustin Johnson e Sergio García. I nomi freschi, di giornata, sono Bryson DeChambeau e Patrick Reed. Il Telegraph scrive che il prossimo sarà Rickie ...

Advertising

napolista : Nel golf la Superlega ha vinto: i campioni lasciano il PGA Tour a suon di milioni sauditi Si tratta di un vero sci… - FederGolf : ?? Jersey Legends ??? 9-12 giugno ? La Moye Golf Club ???? Emanuele #Canonica sfiderà, tra gli altri, ?????????????? Ian… - radio_m2o : I coniugi si sono trovati a raccogliere centinaia di palline che atterravano nel loro giardino anziché in una buca… - vetteliana : RT @itsgiuliadip: @vetteliana la ferrari ha vinto 4 gare nel 2019: canada spa monza singapore chi non è d’accordo andasse a seguire il golf - itsgiuliadip : @vetteliana la ferrari ha vinto 4 gare nel 2019: canada spa monza singapore chi non è d’accordo andasse a seguire il golf -