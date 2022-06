Nei locali e negli Hotel Sky Business è in arrivo Estate Azzurra di Sky Sport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nei locali e Hotel abbonati Sky Business è in arrivo l’Estate Azzurra di Sky Sport. Una serie imperdibile di appuntamenti per tifare insieme gli atleti italiani. Sfide avvincenti, record da battere, adrenalina allo stato puro e tanti campioni che faranno sognare gli avventori di bar e ristoranti, nonché gli ospiti degli Hotel che hanno scelto Sky come partner del loro... Leggi su digital-news (Di mercoledì 8 giugno 2022) Neiabbonati Skyè inl’di Sky. Una serie imperdibile di appuntamenti per tifare insieme gli atleti italiani. Sfide avvincenti, record da battere, adrenalina allo stato puro e tanti campioni che faranno sognare gli avventori di bar e ristoranti, nonché gli ospiti degliche hanno scelto Sky come partner del loro...

Advertising

cesariello1 : @manuelapettenuz sto pensando quando sono nei locali di non forzare a fare lo sguardo ancora più tenero, lascio lo… - cesariello1 : @manuelapettenuz x fortuna vedo che quando esco nei locali ho un recupero di autostima dalle donne - solo che se mi… - massimiliano73 : RT @martaottaviani: Oggi, su @Avvenire_Nei una storia orribile: in #Russia molti governi locali stanno comprando centinaia di slot nei cimi… - beniaminonatale : RT @martaottaviani: Oggi, su @Avvenire_Nei una storia orribile: in #Russia molti governi locali stanno comprando centinaia di slot nei cimi… - viveremarche : Ancona: Le serate sono sponsorizzate sui social network, ma manca la licenza. Nei guai due locali in via Flaminia… -