Negoziati Russia Ucraina, per la Turchia c’è margine di dialogo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, riporta Anadolu, durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l’omologo russo, Serghei Lavrov, ha affermato che c’è la possibilità di una ripresa dei Negoziati tra Russia e Ucraina per arrivare al cessate il fuoco (qui tutti gli articoli sulla guerra in Ucraina). Negoziati Russia Ucraina, per il ministro degli Esteri di Ankara Cavusoglu è possibile arrivare al cessate il fuoco “Ringrazio i nostri amici turchi per la loro attenzione a questo problema”, ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov affermando che la Russia è pronta a cooperare con la Turchia per l’export di grano ucraino. “Se ora, come ci dicono i nostri amici turchi – ha aggiunto Lavrov -, la parte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, riporta Anadolu, durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l’omologo russo, Serghei Lavrov, ha affermato che c’è la possibilità di una ripresa deitraper arrivare al cessate il fuoco (qui tutti gli articoli sulla guerra in)., per il ministro degli Esteri di Ankara Cavusoglu è possibile arrivare al cessate il fuoco “Ringrazio i nostri amici turchi per la loro attenzione a questo problema”, ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov affermando che laè pronta a cooperare con laper l’export di grano ucraino. “Se ora, come ci dicono i nostri amici turchi – ha aggiunto Lavrov -, la parte ...

Advertising

Grazian13797081 : @HSkelsen Negoziati del cavolo, tra l'altro. Tra Turchia e Russia. Spero nella supervisione dell'ONU e quindi UE, USA e ovviamente Ucraina. - VtTornatore : RT @ilmanifesto: L’ODIO #ilmanifesto #laprima I russi avanzano nel Donbass e Zelensky ordina di resistere a Severodonetsk. Negoziati al… - Onesta34114359 : umorismo yiddish #???? '#Occidente intendeva prendere in #ostaggio #ministroesteri #Lavrov per ricattare president… - eliaenry : @TgLa7 I negoziati sulla guerra in Ucraina di tengono tra Russia e Turchia .... Come se l Ucraina fosse già scomparsa dal mappa-mondo. - blogsicilia : ?? Guerra in #Ucraina ???? - Per la #Turchia ???? “c’è la volontà di tornare ai negoziati tra #Mosca ???? e #Kiev'. Cos'ha… -