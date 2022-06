Nazionale, i convocati di Mancini per le sfide contro Inghilterra e Germania di Nations League (Di mercoledì 8 giugno 2022) Questo l'elenco dei convocati del ct dell'Italia, Roberto Mancini, per le sfide di Nations League contro Inghilterra e Germania, in programma, rispettivmente, l'11 e il 14 giugno. LEGGI ANCHE:... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Questo l'elenco deidel ct dell'Italia, Roberto, per ledi, in programma, rispettivmente, l'11 e il 14 giugno. LEGGI ANCHE:...

Advertising

gippu1 : Stasera in #ItaliaGermania Alessandro Florenzi diventerà il giocatore con più presenze nella storia della Nazionale… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili UFFICIALE – Europeo Under 19, Ambrosino è tra in convocati dell’It… - Pall_Gonfiato : #NationsLeague - La lista dei convocati di Mancini per i match contro #Inghilterra e #Germania #NazionaleItaliana… - sportli26181512 : Italia U19, i convocati per l'Europeo: del Milan ci sono Nasti e Desplanches: La Nazionale Under 19 scalda i motori… - SA61777658 : RT @ilRomanistaweb: ???? #Nazionale, 4 romanisti convocati per le gare contro #Inghilterra e #Germania. #Mancini, #Spinazzola, #Cristante e #… -