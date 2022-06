Naufraga Fit for 55 | il Green Deal europeo è rimandato Ma le auto…

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Mercoledì gli europarlamentari hanno votato contro una serie di posizioni che costituivano la spina dorsale di Fit for 55, il pacchetto-legge presentato dalla Commissione la scorsa estate, che avrebbe dovuto abbattere le emissioni europee del 55% entro il 2030. Un fallimento per il piano alla base del, che ora deve tornare al tavolo dei progetti a Bruxelles. La prima vittima è stata la riforma del sistema Ets, il mercato dei certificati di emissione dell’Ue, che ne avrebbe esteso la portata (leggi: costi aggiuntivi) anche ai domicili e ai trasporti personali. Socialisti (S&D), Renew e Verdi hanno votato contro dopo che i Popolari del Ppe, d’accordo con i conservatori di Ecr e l’estrema destra di Id, hanno fatto passare degli emendamenti per annacquare la misura. 340 voti contro, 265 a favore e 34 ...