Nations League: il Belgio distrugge 6-1 la Polonia. L'Olanda supera 2-1 il Galles al 94', si ferma De Ligt. Vincono Scozia e Ucraina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue il programma della Nations League con altre 4 gare di cui due della League A, ma anche due della League B. Per la League A scende in... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue il programma dellacon altre 4 gare di cui due dellaA, ma anche due dellaB. Per laA scende in...

Advertising

Inter : ?? | INTER-NAZIONALI Non solo l'Italia in campo, qui il resoconto degli impegni dei Nerazzurri in Nations League ?? - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Nations League, Italia: ritorno al futuro ?? Inter, 25 milioni… - GoalItalia : Mancini promette cambiamenti a partire dalla Nations League ?????? - fanpage : #NationsLeague - Il #Belgio a valanga sulla #Polonia e non solo: è stato lo show del goal - spaziocalcio : UEFA #NationsLeague: Olanda vittoriosa al 94', il Belgio ribalta il Polonia e fa 6-1 #UNL -