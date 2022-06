Nations League: il Belgio affonda la Polonia 6-1. L’Ucraina conquista tre punti contro l’Irlanda (Di mercoledì 8 giugno 2022) Otto le nazionali scese in campo questa sera alle 20:45, nei match valevoli per i gironi della Nations League 2022. Il Belgio affonda la Polonia per 6-1. E’ la rete di Lewandowski a sbloccare il match al minuto 28’,. L’attaccante fuoriclasse riceve palla all’interno dell’area e calcia di destro spiazzando Mignolet. Il pareggio viene firmato da Witsel al 42esimo: il centrocampista numero 6 riceve un passaggio arretrato e spara un destro imparabile per Dragowski. Poi il doppio vantaggio Belgio: il 3-1 viene insaccato da De Bruyne, che a tu per tu con il portiere insacca un facile destro in porta. La quarta rete viene messa a segno al 73esimo da Trossard, che dopo una bella azione personale ha concluso all’angolino basso di destra. Il 5-1 viene firmato da Dendoncker all’83, mentre la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Otto le nazionali scese in campo questa sera alle 20:45, nei match valevoli per i gironi della2022. Illaper 6-1. E’ la rete di Lewandowski a sbloccare il match al minuto 28’,. L’attaccante fuoriclasse riceve palla all’interno dell’area e calcia di destro spiazzando Mignolet. Il pareggio viene firmato da Witsel al 42esimo: il centrocampista numero 6 riceve un passaggio arretrato e spara un destro imparabile per Dragowski. Poi il doppio vantaggio: il 3-1 viene insaccato da De Bruyne, che a tu per tu con il portiere insacca un facile destro in porta. La quarta rete viene messa a segno al 73esimo da Trossard, che dopo una bella azione personale ha concluso all’angolino basso di destra. Il 5-1 viene firmato da Dendoncker all’83, mentre la ...

