Nations League 2022/2023, ottimi ascolti tv per Italia-Ungheria: oltre 6 milioni di telespettatori (Di mercoledì 8 giugno 2022) ottimi ascolti tv per Italia-Ungheria, sfida valevole per la seconda giornata della Uefa Nations League 2022/2023. La partita, andata in scena martedì 7 giugno allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena e vinto dagli azzurri 2-1, ha fatto registrare 6.406.000 telespettatori su Rai Uno ed uno share del 32.8%, risultando il programma più seguito della prima serata televisiva. Numeri superiori alle ultime uscite della Nazionale di Mancini. La Finalissima Uefa-Conmebol contro l’Argentina era stata infatti seguita da 6.293.000 telespettatori (33.5% di share), mentre l’esordio in Nations League contro la Germania da 5.826.000 telespettatori (36.6% di share). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022)tv per, sfida valevole per la seconda giornata della Uefa. La partita, andata in scena martedì 7 giugno allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena e vinto dagli azzurri 2-1, ha fatto registrare 6.406.000su Rai Uno ed uno share del 32.8%, risultando il programma più seguito della prima serata televisiva. Numeri superiori alle ultime uscite della Nazionale di Mancini. La Finalissima Uefa-Conmebol contro l’Argentina era stata infatti seguita da 6.293.000(33.5% di share), mentre l’esordio incontro la Germania da 5.826.000(36.6% di share). SportFace.

