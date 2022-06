Natalia Titova e Rosolino | la foto di famiglia è boom di like | le figlie fotocopia della mamma

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La storia d’amore trae Massimilianonon hai mai smesso di far sognare i fan. La coppia, tra le più seguite e amate nel mondo dello spettacolo, ha recentemente pubblicato sui social uno scatto che li ritrae insieme alle due. Il post ha fatto letteralmente impazzire i followers scatenando un vero … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Mediaset Infinity

Il riferimento è ad alcuni pilastri di Ballando con le stelle che, nel corso degli anni, hanno deciso di dire addio alla trasmissione per rincorrere nuovi obiettivi professionali: daa ...Prima, poi Samanta Togni. Senza dimenticare l'uscita clamorosa di Raimondo Todaro e gli addii di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, la prima comunione delle figlie La storia d’amore tra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino non hai mai smesso di far sognare i fan. La coppia, tra le più seguite e amate nel mondo dello spettacolo, ha recentemente pubblicato sui s ...Samuel Peron potrebbe dire definitivamente addio a Ballando con le stelle, già a partire dalla prossima edizione: l'indiscrezione rilanciata da Nuovo Tv ...