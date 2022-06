Nasce fondazione Pro Loco Italia per maggiore tutela del patrimonio immateriale (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli antichi saperi, la magia del folklore, i riti spettacolari, le sagre dei prodotti enogastronomici. E’ un patrimonio culturale immateriale immenso, quello che viene custodito dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, che oggi, con la nascita della fondazione viene rafforzata la mission volta ad esaltare l’identità e la cultura del variegato territorio Italiano. “La fondazione Nasce per salvaguardare e tramandare al futuro il nostro patrimonio legato ai riti, ai saperi, all’artigianato locale che in molte zone è in via d’estinzione”. E’ quanto afferma Antonino La Spina, presidente di Unpli e della fondazione Pro Loco Italia Ets, intervistato dall’Adnkronos. Le Pro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Gli antichi saperi, la magia del folklore, i riti spettacolari, le sagre dei prodotti enogastronomici. E’ unculturaleimmenso, quello che viene custodito dall’Unione Nazionale Prod’, che oggi, con la nascita dellaviene rafforzata la mission volta ad esaltare l’identità e la cultura del variegato territoriono. “Laper salvaguardare e tramandare al futuro il nostrolegato ai riti, ai saperi, all’artigianato locale che in molte zone è in via d’estinzione”. E’ quanto afferma Antonino La Spina, presidente di Unpli e dellaProEts, intervistato dall’Adnkronos. Le Pro ...

