Advertising

Movieplayer.it

Per celebrare il traguardo importante del 20° compleanno diMovie, rivista di riferimento per il cinema e l'entertainment pubblicata da Duesse Communication,a Milano l'eventoMovie Comics & Games . Un appuntamento di due giorni nel cuore del capoluogo lombardo, in una location moderna e polifunzionale come Superstudio, che regalerà alla città ...Comela collaborazione con la label Ho collaborato con la label sin dai suoi primi giorni, ... Your success today is global and your name is a constant on the line up of theevents worldwide. Nasce Best Movie Comics & Games: a Milano il 25 e 26 giugno Per celebrare il traguardo importante del 20° compleanno di Best Movie, rivista di riferimento per il cinema e l’entertainment pubblicata ...Dal 10 giugno musica, cinema, residenze artistiche dentro e fuori l’ex fabbrica. Una delle novità è la pista sull’opera tridimensionale di Andreco ...