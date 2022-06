Napoli, Politano può lasciare il club: i dettagli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Napoli Politano GIUFFREDI – Mario Giuffredi, agente di Politano, Mario Rui e Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio Marte’, parlando del futuro del proprio assistito. Ecco quanto affermato. “Politano? Penso che in questo momento sia molto più spensierato e si diverte di più. Anche nell’ultima partita, contro lo Spezia giocò bene. Se è vero che ha chiesto la cessione? Nell’ultima parte di campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti, non sente più la fiducia del suo allenatore. Ha detto che se fosse arrivata qualche offerta l’avrebbe valutata. La testa fa più delle gambe, perché quando un giocatore sente la piena fiducia e non si sente messo in discussione fa di più. Le prestazioni sono venute a mancare per questo. Vivendo questa situazione ha detto che ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)GIUFFREDI – Mario Giuffredi, agente di, Mario Rui e Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio Marte’, parlando del futuro del proprio assistito. Ecco quanto affermato. “? Penso che in questo momento sia molto più spensierato e si diverte di più. Anche nell’ultima partita, contro lo Spezia giocò bene. Se è vero che ha chiesto la cessione? Nell’ultima parte di campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti, non sente più la fiducia del suo allenatore. Ha detto che se fosse arrivata qualche offerta l’avrebbe valutata. La testa fa più delle gambe, perché quando un giocatore sente la piena fiducia e non si sente messo in discussione fa di più. Le prestazioni sono venute a mancare per questo. Vivendo questa situazione ha detto che ...

