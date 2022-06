Napoli, parla l’agente di Politano: “Non sente la fiducia di prima, pronto a valutare offerte” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mario Giuffrida, agente di Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando del futuro del calciatore del Napoli: “Il ragazzo non sente più la fiducia di prima. Se dovesse arrivare qualche offerta, Matteo ci rifletterebbe su. In caso contrario, sarebbe pronto a restare a Napoli e con la testa giusta“. Giuffrida ha poi strizzato l’occhio al Valencia: “E’ una bellissima piazza ed in più Gattuso lo stima. Tuttavia nel suo futuro potrebbe esserci anche l’Italia“. Tante incognite dunque riguardo alla maglietta che vestirà nella prossima stagione l’attaccante della Nazionale, in bilico fra permanenza in Campania e addio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mario Giuffrida, agente di Matteo, è intervenuto ai microfoni di Radio Martendo del futuro del calciatore del: “Il ragazzo nonpiù ladi. Se dovesse arrivare qualche offerta, Matteo ci rifletterebbe su. In caso contrario, sarebbea restare ae con la testa giusta“. Giuffrida ha poi strizzato l’occhio al Valencia: “E’ una bellissima piazza ed in più Gattuso lo stima. Tuttavia nel suo futuro potrebbe esserci anche l’Italia“. Tante incognite dunque riguardo alla maglietta che vestirà nella prossima stagione l’attaccante della Nazionale, in bilico fra permanenza in Campania e addio. SportFace.

