Napoli | il Bayern si defila per Osimhen | resta solo la Premier League

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato: ilMonaco sidalla corsa per. Per il nigerianola strada che porta inDopo i primi sondaggi percome possibile erede di Lewandowski, ilMonaco ha deciso dirsi dalla corsa per l’attaccante nigeriano. Troppo alte, come riportato dal Corriere dello Sport, le richieste delper il proprio bomber. Per l’ex Lille, quindi,aperta solamente la strada che porterebbe in. L’Arsenal e il Newcastle sono sempre fortemente interessate e potrebbero bussare alla porta di De Laurentiis da un momento all’altro. Più distante, ...

Le ultime partite le aveva viste da casa, ma quando il gioco si fa duro i duri devono giocare e anche per questo Victor Osimhen è tornato in campo. Nelle scorse ore l'attaccante delha indossato di nuovo la maglia della Nigeria , che ad Abuja si sta preparando per le ultime sfide della stagione. Ma soprattutto è tornato a fare gol. Per ora in allenamento, poi in partita, ...... con Bernardeschi che si è convinto ad accettare l'offerta del(un contratto di quattro anni)... Per il classe '97, secondo Sky Sports , potrebbero aprirsi le porte delMonaco , interessato ...Rimangono in piedi le ipotesi Arsenal e Bayern, ma anche qui al momento non è arrivato nulla di ufficiale che possa avvicinarsi alla richiesta del presidente del Napoli. Condividi: Fai clic per ...Stando a quanto riportato da Il Mattino, il Bayern Monaco si sarebbe defilato dalla corsa a Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Anche per il nigeriano i rumors non mancano: l'ultimo, quello che po ...