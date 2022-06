Napoli e altre quattro squadre su Broja: il Chelsea fissa il prezzo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le probabilità di una cessione di Osimhen non sembrano essere in questo momento estremamente alte. È però ben noto che l’attaccante nigeriano piaccia a tanti top club europei e, nel caso in cui arrivi un’offerta fuori mercato, sarebbe difficile per il Napoli dire di no. Per questo, sul taccuino di Cristiano Giuntoli sono presenti già diversi nomi idonei a sostituire Osimhen qualora arrivasse l’offerta giusta per convincere il Napoli a privarsi di lui. Uno di questi è quello di Armando Broja, attaccante di proprietà del Chelsea reduce da una stagione in prestito al Southampton. Foto: Getty Images- Armando Broja Broja, tante squadre su di lui: il Chelsea fissa il prezzo Il Daily Mail ha fatto il punto sul ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le probabilità di una cessione di Osimhen non sembrano essere in questo momento estremamente alte. È però ben noto che l’attaccante nigeriano piaccia a tanti top club europei e, nel caso in cui arrivi un’offerta fuori mercato, sarebbe difficile per ildire di no. Per questo, sul taccuino di Cristiano Giuntoli sono presenti già diversi nomi idonei a sostituire Osimhen qualora arrivasse l’offerta giusta per convincere ila privarsi di lui. Uno di questi è quello di Armando, attaccante di proprietà delreduce da una stagione in prestito al Southampton. Foto: Getty Images- Armando, tantesu di lui: ililIl Daily Mail ha fatto il punto sul ...

Advertising

Andrea842631710 : @D_IP17 @Franciwinwar Io credo che Berna non possa farsi tutti questi problemi. A Napoli gioca la CL. Uno standard… - frankfn9 : @vecchiorottame @Pasquale2_0 @Napoli_Report @kisskissnapoli @DiMarzio Di Marzio per me non è il top dell'affidabili… - cronachecampane : 'Sport e Salute', inaugurate a Napoli altre due palestre #inauguratealtreduepalestre #sindcaomanfredi #sportanapoli - nunyoungie : RT @colecisti: Ho fatto un giro per Napoli e con questo clima, i turisti a mangiare pizze alle sei, i bambini che giocano a pallone, gli an… - cl4ud1amo : RT @colecisti: Ho fatto un giro per Napoli e con questo clima, i turisti a mangiare pizze alle sei, i bambini che giocano a pallone, gli an… -