Monza | assalto a Pinamonti | presentata un’offerta da 19 milioni

(Di mercoledì 8 giugno 2022), giocatore dell’Inter, ha attirato l’interesse del. Il club brianzolo ha già fatto la sua prima offerta Ilha aspettato di concretizzare l’interesse per Andreadell’Inter. E’ arrivatadi 19di euro dal club brianzolo, neopromosso in Serie A, per aggiudicarsie chiudere la trattativa il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... il Faraone non è considerato un incedibile e sulle sue tracce c'è ildi Berlusconi e ...a monitorare giovani promettenti da affiancare a veterani richiesti da Mourinho per dare l'alla ...Infine, riflettori accesi su Nicolò Fagioli : il giovane talento piace molto al. (... Calciomercato Juventus news:finale a Kostic Il calciomercato della Juventus in questa settimana ...Pinamonti, giocatore dell’Inter, ha attirato l’interesse del Monza. Il club brianzolo ha già fatto la sua prima offerta Il Monza ha aspettato di concretizzare l’interesse per Andrea Pinamonti ...Galliani prepara l'assalto in casa Milan per il suo Monza, con ben quattro giocatori rossoneri pronti a passare in Brianza.