Montalto | contenzioso tributario Comune-Enel | si avvicina il giorno dell’udienza

(Di mercoledì 8 giugno 2022)– “Finalmente ci siamo! Dopo sei anni disull’esatta determinazione del valore della rendita catastale, relativa alla centrale ex nucleare e termoelettrica presente sul territorio, che ha messo in seria difficoltà le casse comunali, il 9 giugno si discuteranno in Commissiona Tributaria Regionale tutti gli appelli promossi dalla società, dale dall’Agenzia delle Entrate”. Sarà unimportante per i Montaltesi – commenta il Sindaco Caci – alla vigilia del termine del mio mandato da Sindaco. Lascerò ai cittadini e alla futura Amministrazione un dato economico certo per poter programmare il futuro del Paese. Sino ad oggi, infatti, la società ha versato solo acconti sulle imposte Imu e Tasi dovute per la Centrale. Ora, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, avremo un valore ...

