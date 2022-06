(Di mercoledì 8 giugno 2022) “Giudizio di compatibilità ambientale negativo”. È l’atteso verdetto delsulla riapertura delledi zinco e piombo che la società Energia Minerals S.r.l. – controllatamultinazionale australiana Altamin Limited – intende scavare nei territori diile Oneta. L’ultima e definitiva bocciatura – dopo quelle arrivate nei mesi scorsi da Regione Lombardia, Soprintendenza eCultura – che allontana ancor di più la possibilità di partire con l’attività estrattiva entro il 2024, come previsto inizialmente dall’azienda. Sul progetto hanno mostrato contrarietà anche i Comuni e un comitato di cittadini che in pochi mesi ha raccolto ...

AraberaraTwit : -

BergamoNews.it

Una società australiana, la Alta Ltd, si è concentrata sulla miniera diin Val Seriana, dove ... riattivando antichedismesse. Esplorazioni sono anche in corso in Val di Lanzo. Tra l'......di ripristino delle attività di estrazione della miniera di zinco sita in località di, in ...e delle amministrazioni locali interessate dalle nuove prospezioni oppure dal ripristino di... Miniere a Gorno e Oltre il Colle, ultimo ‘no’ dal ministero della Transizione ecologica Un giudizio tombale sul progetto di riapertura delle miniere di zinco a Gorno, Val del riso fin su a Oltre il Colle. Dopo tutti i pareri negativi accumulati in questi mesi (Parco delle Orobie e Uniacq ...