MILLY CARLUCCI IN TOUR: "CERCO NUOVI TALENTI PER BALLANDO E IL CANTANTE MASCHERATO" (Di mercoledì 8 giugno 2022) MILLY CARLUCCI riaccende i motori di BALLANDO con le Stelle. La popolare conduttrice di Rai1 si racconta in una intervista in vista della prima tappa di BALLANDO on the Road, il talent itinerante che cerca i NUOVI TALENTI che vedremo nel dance show più seguito e amato della tv. Un'occasione importante che negli anni ha permesso di scoprire alcuni NUOVI maestri per BALLANDO, tra gli altri Ornella Boccafoschi e Giordano Filippo, e non solo. Il corpo di ballo del CANTANTE MASCHERATO è formato da ballerini scoperti grazie a questo TOUR itinerante. Sono carica di entusiasmo! Sino a fine luglio lavorerò assiduamente a BALLANDO on the Road che avrà una collocazione televisiva pomeridiana su ...

