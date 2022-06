Mille militari dell’Azovstal portati in Russia. Zelensky: un libro sui crimini di guerra in Ucraina – Il live blog (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel 105esimo giorno della guerra in Ucraina le forze di Kiev sono impegnate nella battaglia per il controllo di Severodonetsk, mentre il presidente Zelensky promette una difesa eroica del territorio. La Russia intanto conferma di aver guadagnato terreno nel Donbass, mentre più di un migliaio di soldati fatti prigionieri a Mariupol sono stati trasferiti in Russia dove attendono un processo. Intanto il rabbino capo di Mosca Pinchas Goldschmidt è scappato dal paese e gli attacchi russi ai siti agricoli nella regione di Mykolaiv stanno aggravando la crisi alimentare mondiale secondo il comando militare del sud dell’Ucraina. Zelensky ha annunciato anche l’uscita di un libro che conterrà gli orrori della guerra. 6.00 – ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel 105esimo giorno dellainle forze di Kiev sono impegnate nella battaglia per il controllo di Severodonetsk, mentre il presidentepromette una difesa eroica del territorio. Laintanto conferma di aver guadagnato terreno nel Donbass, mentre più di un migliaio di soldati fatti prigionieri a Mariupol sono stati trasferiti indove attendono un processo. Intanto il rabbino capo di Mosca Pinchas Goldschmidt è scappato dal paese e gli attacchi russi ai siti agricoli nella regione di Mykolaiv stanno aggravando la crisi alimentare mondiale secondo il comando militare del sud dell’ha annunciato anche l’uscita di unche conterrà gli orrori della. 6.00 – ...

