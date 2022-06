Milano, condannato l’ex della stilista trovata impiccata in piazza Napoli: 6 anni per morte in conseguenza di altro reato, lesioni e stalking (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sei anni per morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking. Al termine del processo con rito abbreviato, è questa la condanna inflitta a Marco Venturi, il 45enne ex fidanzato di Carlotta Denusiglio, la stilista trovata impiccata nella notte del 31 maggio 2016 a un albero dei giardini di piazza Napoli, a Milano. La decisione è stata presa dalla giudice per l’udienza preliminare Raffaella Mascarino, che ha riqualificato l’accusa di omicidio volontario in morte come conseguenza di altro reato. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Seipercomedi. Al termine del processo con rito abbreviato, è questa la condanna inflitta a Marco Venturi, il 45enne ex fidanzato di Carlotta Denusiglio, lanella notte del 31 maggio 2016 a un albero dei giardini di, a. La decisione è stata presa dalla giudice per l’udienza preliminare Raffaella Mascarino, che ha riqualificato l’accusa di omicidio volontario incomedi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

