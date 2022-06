Milano | caso Benusiglio | legale ' Venturi deluso ma nessuno può dirgli assassino'

(Di mercoledì 8 giugno 2022), 8 giu. (Adnkronos) - "Marco, perché è arrivata una sentenza di condanna. Ciò che conta, comunque, è chepossa azzardarsi a definirlo l'dell'ex compagna, questo è un punto a nostro favore". Lo afferma l'avvocato Andrea Belotti, che insieme alla collega Veronica Rasoli assiste l'uomo condannato dal gup diRaffaella Mascarino a 6 anni di carcere. Il giudice ha riqualificato il reato da omicidio volontario a "morte come conseguenza di altro reato" e ha riconosciuto anche lo stalking e le lesioni contro l'ex fidanzata Carlotta, la 37enne trovata senza vita in piazza Napoli ala mattina del 31 maggio 2016. "L'ipotesi dell'accusa cheha strangolato e inscenato il ...

... il pm diFrancesca Crupi ha chiesto una condanna a 30 anni per il 45enne accusato di omicidio volontario, ma anche di episodi di stalking e lesioni sull'allora compagna. Sul, però, ...Ma se aun monolocale in affitto costa in media 1000 euro al mese, un bilocale 1300 e una ... Neldel concorso per funzionari, ad esempio, la Ripam ha dovuto sostituire i vincitori ...Milano, 8 giu. (Adnkronos) - "Marco Venturi è deluso, perché è arrivata una sentenza di condanna. Ciò che conta, comunque, è che nessuno possa azzardarsi a definirlo l'assassino dell'ex compagna, ...Marco Venturi, il 45enne fidanzato di Carlotta Denusiglio, è stato condannato per morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking. La ...