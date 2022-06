Milano | abusi su sei giovani pazienti | arrestato medico

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Undell’Ats diè statoper violenza sessuale nei confronti di alcune sue. A far scattare la detenzione domiciliare decisa dal gip, un’indagine avviata nel dicembre 2021, coordinata dai magistrati del Quinto dipartimento della Procura della Repubblica die svolta dalla polizia, che ha evidenziato “gravi indizi di colpevolezza a carico del, con riferimento a una sequenza di violenze sessuali, consumate in danno di seidel centro sanitario”. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se altredella struttura abbiano subito violenze da parte del, un dirigente di “un’importante struttura ...