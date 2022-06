Milano, abusi sessuali su sei giovani pazienti: arrestato dirigente medico dell’Ats Città metropolitana. Si cercano altre vittime (Di mercoledì 8 giugno 2022) È stato arrestato e messo ai domiciliari un dirigente medico di un centro sanitario dell’Ats (l’ex Asl) Città metropolitana di Milano con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di sei giovani pazienti dello stesso centro. Le indagini sono partite dalla denuncia di una ragazza che ha descritto il modus operandi del medico. Molto simili i racconti anche delle altre sue cinque pazienti. Tutte hanno parlato di violenze fisiche e verbali. Si cercano possibili altre vittime e per questo la polizia di Milano chiede di rivolgersi al numero 0254332520. Il dirigente, che è un infettivologo con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) È statoe messo ai domiciliari undi un centro sanitario(l’ex Asl)dicon l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di seidello stesso centro. Le indagini sono partite dalla denuncia di una ragazza che ha descritto il modus operandi del. Molto simili i racconti anche dellesue cinque. Tutte hanno parlato di violenze fisiche e verbali. Sipossibilie per questo la polizia dichiede di rivolgersi al numero 0254332520. Il, che è un infettivologo con un ...

