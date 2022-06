Milan, De Ketelaere in cima alla lista. Rinnovo Kalulu, manca l’intesa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il calciomercato del Milan inizia ad infiammarsi: De Ketelaere è in cima alla lista dei desideri, mentre si complica il Rinnovo di Kalulu Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il calciomercato delinizia ad infiammarsi: Deè indei desideri, mentre si complica ildi

Advertising

Glongari : Come anticipato in esclusiva ad ottobre il #Milan apprezza molto Charles De Ketelaere. Il belga corrisponde all’ide… - Glongari : Prezzo alto, concorrenza folta, ma l’attività di scouting del #Milan su De Ketelaere è stata ponderata da mesi. Il… - cmdotcom : #Milan, il vice di #Wilmots: '#DeKetelaere è il #Totti del Belgio. #Origi? Un top player!' - ToninoCommis : @Gazzetta_it sulla carta de Ketelaere (e non unico) può anche essere in cima alla lista ma poi in pratica il milan… - alreisor : RT @LoJamesiano: motivo per cui De Ketelaere deve giocare nell’AC Milan -