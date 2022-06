Mertens: nuovo tentativo di un club europeo, la risposta del belga (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ore caldissime sul fronte Napoli-Mertens, con un rinnovo che tarda ad arrivare e le relative voci che si susseguono su un possibile divorzio tra le parti. Al centro della querelle tra il club azzurro e l’attaccante belga c’è ancora un’ampia forbice tra domanda e offerta, e al momento non arrivano segnali di disgelo. Se ne capirà di più, dunque, nelle prossime settimane, ma non mancano i rumors di mercato. In ogni caso, il calciatore non potrà firmare alcun accordo con un’altra squadra prima del 30 giugno, a causa dell’opzione unilaterale a favore del Napoli che difatti lo blocca fino al termine del contratto. Ciò non escluderebbe, ovviamente, la possibilità che Mertens possa trovare un’intesa con un altro club, ammesso e concesso che non ci siano sviluppi sul fronte rinnovo, a oggi difficile ma ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ore caldissime sul fronte Napoli-, con un rinnovo che tarda ad arrivare e le relative voci che si susseguono su un possibile divorzio tra le parti. Al centro della querelle tra ilazzurro e l’attaccantec’è ancora un’ampia forbice tra domanda e offerta, e al momento non arrivano segnali di disgelo. Se ne capirà di più, dunque, nelle prossime settimane, ma non mancano i rumors di mercato. In ogni caso, il calciatore non potrà firmare alcun accordo con un’altra squadra prima del 30 giugno, a causa dell’opzione unilaterale a favore del Napoli che difatti lo blocca fino al termine del contratto. Ciò non escluderebbe, ovviamente, la possibilità chepossa trovare un’intesa con un altro, ammesso e concesso che non ci siano sviluppi sul fronte rinnovo, a oggi difficile ma ...

