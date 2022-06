Mercato Lazio, novità Luis Alberto e nuovo vice Immobile (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Mercato della Lazio entrerà nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Largo al piano cessioni prima di affondare il colpo sui nuovi acquisti. Luis Alberto resterà in maglia biancoceleste anche nel corso della prossima stagione Luis Alberto resterà alla Lazio in vista della prossima stagione. E’ questo il nuovo retroscena ai nastri di partenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ildellaentrerà nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Largo al piano cessioni prima di affondare il colpo sui nuovi acquisti.resterà in maglia biancoceleste anche nel corso della prossima stagioneresterà allain vista della prossima stagione. E’ questo ilretroscena ai nastri di partenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : Marcos Antonio, il Kantè brasiliano, è il primo colpo mercato della Lazio. Centrocampista centrale, tecnico e dutti… - AlfredoPedulla : Alle 19 #Sarri ha ??? il rinnovo con la #Lazio. Significa che in qualche modo avrà le garanzie anche di mercato - kupaleon : RT @NicoSchira: Si accende il mercato intorno al parametro zero Filip #Djuricic: #Torino e #Lazio hanno già chiesto informazioni per il tre… - CarovillanoR : Vai a letto con #Carnesecchi in porta e ti svegli con Reina che raccoglie palloni in fondo alla rete. Buongiorno un… - Fprime86 : RT @NicoSchira: Si accende il mercato intorno al parametro zero Filip #Djuricic: #Torino e #Lazio hanno già chiesto informazioni per il tre… -