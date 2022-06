Advertising

Agenzia askanews

La scommessa contro il debito societario statunitense ed europeo sottolinea la valutazione disecondo cui la recente debolezza nei principalifinanziari non sarà di breve durata."...... a partire da Ray Dalio, il miliardario del fondogrande estimatore della Cina. Vedrete,... Non si sono fatti mancare nulla iUsa in una giornata senza una direzione precisa. Alla ... Mercati, Ft: Bridgewater scommette contro bond societari Usa e Ue La scommessa contro il debito societario statunitense ed europeo sottolinea la valutazione di Bridgewater secondo cui la recente debolezza nei principali mercati finanziari non sarà di breve durata." ...Obbligazioni in fermento in Europa in vista delle mosse di Lagarde - Anche l'India aumenta i tassi e l'high tech cinese recupera - Btp al 3,3% alla vigilia della Bce ...