Meno aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 5G: il momento è arrivato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il tempo passa, soprattutto per gli smartphone: lo sapranno anche i possessori del Samsung Galaxy S10 5G, scivolato adesso nella categoria dei dispositivi che riceveranno aggiornamenti di sicurezza trimestrale. Il telefono fu lanciato ad inizio 2019, ed è quindi già tanto che finora abbia ricevuto aggiornamenti mensili. Come riportato da ‘9to5google.com‘, da questo momento in poi anche il Samsung Galaxy S10 5G potrà contare su quattro aggiornamenti l’anno, prima di andare definitivamente in pensione tra qualche tempo. Inutile dirvi che Android 12 sarà l’ultima major-release che il telefono assaggerà (non che ci si possa lamentare considerata l’età che il prodotto ha ormai raggiunto, nonostante funzioni ancora molto bene). Il device ha ricevuto il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il tempo passa, soprattutto per gli smartphone: lo sapranno anche i possessori delS10 5G, scivolato adesso nella categoria dei dispositivi che riceverannodi sicurezza trimestrale. Il telefono fu lanciato ad inizio 2019, ed è quindi già tanto che finora abbia ricevutomensili. Come riportato da ‘9to5google.com‘, da questoin poi anche ilS10 5G potrà contare su quattrol’anno, prima di andare definitivamente in pensione tra qualche tempo. Inutile dirvi che Android 12 sarà l’ultima major-release che il telefono assaggerà (non che ci si possa lamentare considerata l’età che il prodotto ha ormai raggiunto, nonostante funzioni ancora molto bene). Il device ha ricevuto il ...

