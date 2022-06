McDonald’s | omaggio all’Italia | arriva il panino al gusto lasagna

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La stravagante trovata commerciale di Mc Donald’s, che lancia un nuovoe “omaggia” l’Italia.il: dove sarà disponibile Ennesimo bizzarro tentativo di strizzare l’occhio al pubblico oltremanica… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

... tratto dal romanzo di Gregory. Un film che nel 1997 ... firmato dall'artista Saverio Montella, è un dichiaratoall'...godere di un coupon da 10 ingressi per le sale del Cinematografo. ......ligure (originario di Carcare) Luca Moretti rendendoalla ... Informazioni sull'autore del post Redazione See author'posts ... […] Navigazione articolicerca 16 persone per i ...