Maurizia Cacciatori e i suoi Racconti dal divano per reagire all’anemia

Maurizia Cacciatori, campionessa di pallavolo e opinionista sportiva televisiva, nonchè speaker motivazionale, debutta alla conduzione di Racconti dal divano, un videoformat social innovativo con uno storytelling intimo e coinvolgente, elemento centrale della campagna di informazione e prevenzione "Anemia? Non aspettare, agisci" promossa da Astellas Italia, di cui Maurizia Cacciatori, la cui carriera sportiva è stata contraddistinta dalla propensione all'azione e all'attacco, è testimonial d'eccezione. «Nella mia carriera ho festeggiato tante vittorie, ma come tutti gli atleti ho conosciuto anche le sconfitte – dichiara Maurizia Cacciatori, concorrente de L'Isola dei Famosi nel 2006 e con un'esperienza attoriale nel 2010 nel film Maschi contro ...

