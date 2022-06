Maturità 2022, la sentenza Tar: resta l'obbligo di mascherine durante l'esame di Stato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso del Codacons stabilendo che l’ordinanza del Ministero della Salute, che obbliga gli studenti a indossare la FFP2, è legittima Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso del Codacons stabilendo che l’ordinanza del Ministero della Salute, che obbliga gli studenti a indossare la FFP2, è legittima

