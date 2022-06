Mattarella “Italia sostiene percorso Georgia per ingresso nell’Ue” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Il rapporto di partenariato avviato tra Unione Europea e Georgia richiede un’attenzione maggiore, sempre più sviluppata verso quest’area.La Georgia con la sua storia millenaria ha contribuito alla grande famiglia della civiltà europea, ed è del tutto naturale che oggi aspiri a diventare membro a pieno titolo dell’Unione europea. L’Italia sostiene il suo percorso europeo, aspettiamo i necessari passi da parte della Commissione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con la presidente della Georgia, Salomè Zourabichvili.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Il rapporto di partenariato avviato tra Unione Europea erichiede un’attenzione maggiore, sempre più sviluppata verso quest’area.Lacon la sua storia millenaria ha contribuito alla grande famiglia della civiltà europea, ed è del tutto naturale che oggi aspiri a diventare membro a pieno titolo dell’Unione europea. L’il suoeuropeo, aspettiamo i necessari passi da parte della Commissione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con la presidente della, Salomè Zourabichvili.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

