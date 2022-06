Mattarella “Il successo del Pnrr centrale per la crescita” (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la crisi causata dalla pandemia e gli importanti segnali di ripresa anche nei comparti dei servizi, del commercio, del turismo, l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina sta generando un nuovo momento di arresto e involuzione”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'Assemblea generale di Confcommercio – Imprese per l'Italia, in un messaggio inviato al presidente Carlo Sangalli.“La rottura intervenuta negli ordinamenti della comunità internazionale – a partire dalla stessa Organizzazione Mondiale del Commercio – unita alla interruzione delle normali catene di valore basate sugli scambi, sta provocando forti tensioni, destinate a riflettersi anche sul mercato interno, con aumenti di costi, a partire da quelli per l'energia – prosegue il capo dello Stato -. La paziente normalizzazione della vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la crisi causata dalla pandemia e gli importanti segnali di ripresa anche nei comparti dei servizi, del commercio, del turismo, l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina sta generando un nuovo momento di arresto e involuzione”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'Assemblea generale di Confcommercio – Imprese per l'Italia, in un messaggio inviato al presidente Carlo Sangalli.“La rottura intervenuta negli ordinamenti della comunità internazionale – a partire dalla stessa Organizzazione Mondiale del Commercio – unita alla interruzione delle normali catene di valore basate sugli scambi, sta provocando forti tensioni, destinate a riflettersi anche sul mercato interno, con aumenti di costi, a partire da quelli per l'energia – prosegue il capo dello Stato -. La paziente normalizzazione della vita ...

