“Massacrata senza pietà dal branco” | Lory Del Santo | manager interviene dopo l’Isola | frecciatina a Vladimir Luxuria?

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Delè stata l’ultima eliminata daldei Famosi nella passata puntata di lunedì, ma non tutti a quanto pare hanno preso benissimo la sua uscita di scena. In primis il suoPaolo Chiparo, che nelle passate ore è intervenuto con un lungo post su Instagram.Del: il post del suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... tanto da proseguire nel suo lungo post (con un riferimento chiaro a Vladimir Luxuria, sebbene non sia mai stata nominata): Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata,pietà da ......esistono nel mondo Quanti uomini sono stati accusati ingiustamente e considerati colpevoli... Heard, un'attricedalla propaganda dei Me too 'Believe all women'. Credete a tutte le ...Lory Del Santo è stata l’ultima eliminata dall’Isola dei Famosi nella passata puntata di lunedì, ma non tutti a quanto pare hanno preso benissimo la sua uscita di scena. In primis il suo manager Paolo ...Il manager di Lory Del Santo si è sfogato contro il cast e la produzione de L'Isola dei Famosi dopo l'eliminazione.