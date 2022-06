Mascherine | cade l’obbligo nei seggi elettorali Ma indossarle è «fortemente raccomandato»

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Niente più obbligo di mascherina all’interno dei: è quanto prevedono le nuove disposizioni contenute in una circolare del Viminale, diramata dal capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno Claudio Sgaraglia, che fa seguito alla sottoscrizione di un accordo tra i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. In seguito al mutato quadro epidemiologico, non sarà più obbligatorio per gli elettori indossare la mascherina per accedere ai, nonostante il suo utilizzo venga «». La circolare arriva a quattro giorni dalle elezioni amministrative e dal referendum sulla giustizia, in programma domenica 12 giugno. Oggi, 8 giugno, è arrivata intanto la decisione del Tar che conferma l’obbligatorietà del dispositivo di ...

