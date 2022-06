Martina Franca: anche un matrimonio alimenta il turismo Ospiti da Regno Unito, Sudafrica, Olanda, Danimarca e nord Italia per il "sì" italo-sudafricano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nonostante la lunga pausa dovuta alla pandemia, il settore wedding (organizzazione professionale di matrimoni) in Puglia continua a mantenere alto il suo fascino attrattivo. La bellezza dei luoghi e una dimensione culturale decisamente accattivante si combinano con la professionalità degli operatori più qualificati generando anche quote di turismo sempre più significative. In tale contesto, Martina Franca ha molto da offrire con le sue masserie e le bellezze del suo ecosistema oltre a uno stuolo di celebrities che, con la loro presenza e matrimoni da sogno, attirano l’attenzione sulla Valle d’Itria. Quello di Claudia (Sudafricana) e Giuseppe (Italiano) sarebbe un matrimonio come tanti se non si fossero conosciuti a Londra dove vivono e lavorano. Una bella storia ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nonostante la lunga pausa dovuta alla pandemia, il settore wedding (organizzazione professionale di matrimoni) in Puglia continua a mantenere alto il suo fascino attrattivo. La bellezza dei luoghi e una dimensione culturale decisamente accattivante si combinano con la professionalità degli operatori più qualificati generandoquote disempre più significative. In tale contesto,ha molto da offrire con le sue masserie e le bellezze del suo ecosistema oltre a uno stuolo di celebrities che, con la loro presenza e matrimoni da sogno, attirano l’attenzione sulla Valle d’Itria. Quello di Claudia (na) e Giuseppe (no) sarebbe uncome tanti se non si fossero conosciuti a Londra dove vivono e lavorano. Una bella storia ...

