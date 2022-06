Maria Teresa Ruta, frecciata velenosa contro Antonella Clerici: “Lei le ha …” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una lunga intervista a NuovoTV è stata quella rilasciata dalla celebre conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice italiana Maria Teresa Ruta. Quest’ultima molto presto tornerà in televisione con un nuovo programma intitolato ‘Chef per passione’ e proprio in occasione dell’intervista sopracitata ha lanciato una particolare frecciatina ad una famosa collega ovvero Antonella Clerici. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? La frecciatina di Maria Teresa Ruta ad Antonella Clerici Maria Teresa Ruta a partire dal prossimo 13 giugno su varie reti regionali presenterà il suo nuovo programma televisivo intitolato “Chef per passione”. Un programma il cui ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una lunga intervista a NuovoTV è stata quella rilasciata dalla celebre conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice italiana. Quest’ultima molto presto tornerà in televisione con un nuovo programma intitolato ‘Chef per passione’ e proprio in occasione dell’intervista sopracitata ha lanciato una particolare frecciatina ad una famosa collega ovvero. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? La frecciatina diada partire dal prossimo 13 giugno su varie reti regionali presenterà il suo nuovo programma televisivo intitolato “Chef per passione”. Un programma il cui ...

