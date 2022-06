Marco Mengoni rivela di essersi iscritto all’università | ecco perché e quale facoltà ha scelto

(Di mercoledì 8 giugno 2022)è uno degli artisti italiani più amati. Dopo la sua esperienza ad X-Factor, il cantante non si è più fermato ed ha collezionato successi e consensi, diventando un vero idolo per i suoi numerosissimi fan. Intervistato da Vanity Fair,ha raccontato che non è stato facile affrontare tutta questa notorietà, soprattutto nei primi tempi: Se a 19 anni devi destreggiarti tra avvocati e manager, è fondamentale imparare a capire in fretta chi può starti vicino e chi no, osservare gesti-occhi-parole. Prima di Sanremo 2013, ho realizzato di essere circondato da persone di cui non mi fidavo, non avevo nessuno che mi diceva la verità senza filtri. Ho pensato addirittura di cambiare rotta, di lasciare la musica. E invece bastava affinare il potere di “leggere” gli esseri umani, che in qualche modo avevo comunque ereditato dalla ...

mengonimarco : Siamo arrivati a Villa Manin… Tutto prende forma! #MarcoNegliStadi ?? - mengonimarco : Diario del primo giorno #MarcoNegliStadi ?? - MarioManca : La bellezza, la grazia, il sorriso. Marco Mengoni, domani su @VanityFairIt. - Neegative_Nancy : VENDO 1 biglietto Prato Gold per il concerto di Marco Mengoni a Roma Più biglietti treno A/R da Napoli PREZZO TR… - cmqgloria : IL 22 GIUGNO ASCOLTERÒ MARCO MENGONI E GAZZELLE CANTARE INSIEME IO NON NE USCIRÒ VIVA -

In un'intervista concessa a Vanity Fair (che l'ha pure messo in copertina)ha raccontato in anteprima una serie di curiosità sulla vita passata, presente e futura, con un particolare occhio di riguardo sul suo impegno ambientale. E non solo! Già, perché in ...I concerti negli stadi dell'artista, in partenza il 14 giugno a Codroipo, sono i primi waterequal del ...Marco Mengoni è uno degli artisti italiani più amati. Dopo la sua esperienza ad X-Factor, il cantante non si è più fermato ed ha collezionato successi e consensi, diventando un vero idolo per i suoi ...Era il 28 agosto 2019, il Jova Beach Party fece tappa alla Spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro, fu l’ultimo grande concerto in Friuli Venezia ...