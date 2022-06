Marca: due documenti incastrano il “colombiano” Castillo. L’Ecuador rischia il Mondiale (l’Italia no) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aumentano le possibilità che L’Ecuador venga escluso dal Mondiale in Qatar. Non quelle dell’Italia di prendere eventualmente il suo posto. La Fifa deciderà il 1o giugno sull’esposto della federazione cilena che aveva denunciato una falsificazione dei documenti anagrafici del difensore Byron Castillo. Secondo le accuse, Castillo non sarebbe nato nel 1998 a Playas, in Ecuador, ma nel 1995 in Colombia. Per questo il Cile ha chiesto che alL’Ecuador vengano tolti i punti delle partite di qualificazione in cui ha utilizzato Castillo. Ora Marca scrive di essere entrata in possesso di due nuovi documenti – già all’attenzione della Fifa – che proverebbero che Byron Castillo è effettivamente ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aumentano le possibilità chevenga escluso dalin Qatar. Non quelle deldi prendere eventualmente il suo posto. La Fifa deciderà il 1o giugno sull’esposto della federazione cilena che aveva denunciato una falsificazione deianagrafici del difensore Byron. Secondo le accuse,non sarebbe nato nel 1998 a Playas, in Ecuador, ma nel 1995 in Colombia. Per questo il Cile ha chiesto che alvengano tolti i punti delle partite di qualificazione in cui ha utilizzato. Orascrive di essere entrata in possesso di due nuovi– già all’attenzione della Fifa – che proverebbero che Byronè effettivamente ...

