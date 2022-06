Maratona Jurassic: migliaia gli spettatori in sala per assistere alla proiezione del cult degli anni ‘90 (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – Maratona Jurassic, 6.500 spettatori presenti nelle sale The Space Cinema di tutta Italia per una full immersion di sei ore: due generazioni di appassionati inchiodate al grande schermo cinematografico guidate dall’enorme passione per il franchise dedicato ai dinosauri più famoso in assoluto. È successo nella notte tra l’1 il 2 giugno in occasione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ‘Storia di mia moglie’ di Ildikó Enyedi dal 14 aprile al cinema ‘Jurassic World – il dominio’: in anteprima in tutti i The Space Cinema il capitolo finale della saga “alla vita”, esce il film con Riccardo Scamarcio e Lou De Laâge “Il giorno più bello” con Luca & Paolo, Violante Placido e Carlo Buccirosso “Nostalgia”, ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA –, 6.500presenti nelle sale The Space Cinema di tutta Italia per una full immersion di sei ore: due generazioni di appassionati inchiodate al grande schermo cinematografico guidate dall’enorme passione per il franchise dedicato ai dinosauri più famoso in assoluto. È successo nella notte tra l’1 il 2 giugno in occasione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: ‘Storia di mia moglie’ di Ildikó Enyedi dal 14 aprile al cinema ‘World – il dominio’: in anteprima in tutti i The Space Cinema il capitolo finale della saga “vita”, esce il film con Riccardo Scamarcio e Lou De Laâge “Il giorno più bello” con Luca & Paolo, Violante Placido e Carlo Buccirosso “Nostalgia”, ...

