Mara Venier | la promessa che ha tradito | un caso a Domenica In

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Paolo Chiparo, agente di Lory Del Santo ha giustamente pubblicato un lungo post dopo l'eliminazione dell'attrice. Ve ne forniamo un estratto::“Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la queen Lory Del Santo ad arrivare fin qui, nessuno poteva immaginarlo, né lei né io. Di certo Lory non pensava di vincere l'Isola, non era nei suoi piani e tantomeno nelle mie previsioni. Un'Isola Lory l'aveva già vinta, 15 anni fa. Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio, evidentemente abbiamo visto dei day time diversi, perché Lory non ha mai parlato male di nessuno”. Mai una sorpresa in studio per lei e mai un accenno alla sua vita travagliata e coraggiosa. Tale e Quale Show attinge a piene mani dal Grande Fratello Vip: quasi confermati Alex Belli e Daniele Silvestri. In pole position Pamela Prati pronta al grande ...