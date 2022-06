Mamma Kate Middleton insegna | l' era dei bambini composti è finita

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Anche i Reali, nel loro piccolo, fanno i capricci. Ma le imprese del principino Louis al Giubileo rivelano anche un lato inedito di sua madre, la Duchessa di Cambridge. E in realtà di tutta la Royal Family. Guardate bene le foto e come si comportano con lui per arginarlo: dolcissimi, pazienti e pronti alla risata. Anche loro sono umani. E le nanny inglesi approvano