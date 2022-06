Malfitano | ' ' Rinnovi di Koulibaly | Mertens e Ospina? Nessuno era impreparato ad una situazione del genere' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 8 giugno 2022): ''L'unico mio rammarico è perperchè è tra i migliori portieri e non lo lascerei andare. La richiesta dell’entourage di? È sicuramente una provocazione'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Mimmo, giornalista. Queste le sue parole: “? Credo chefossead unadel. Diavevamo già avuto sentore che non ci fosse questo rinnovo anche perchè le parti non si sono mai ritrovate sotto l'aspetto economico. -afferma- Per ciò che concerne, sono 4 anni che si parla della sua cessione e questo è l'anno bivio ...