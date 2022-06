Mafia e politica, in manette a Palermo Pietro Polizzi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sulle elezioni amministrative di Palermo, cala l’ombra di Cosa Nostra. Che la potente organizzazione criminale siciliana sia da tempo interessata alle elezioni, è cosa nota e, come troppo spesso accade, trova conferma nell’indagine lampo per la quale è stato arrestato Pietro Polizzi, già ex consigliere provinciale e attuale candidato di Forza Italia al Consiglio comunale della città. Al noto politico, il procuratore aggiunto e coordinatore della Dda Paolo Guido e i pubblici ministeri Dario Scaletta e Giovanni Antoci, viene contestato il reato di voto di scambio politico-mafioso. Arrestato nel corso del blitz anche Agostino Sansone, fratello di Gaetano, proprietario della villa di via Bernini in cui Riina passò gli ultimi mesi prima dell’arresto nel 1993. Pietro Polizzi è candidato alle amministrative ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sulle elezioni amministrative di, cala l’ombra di Cosa Nostra. Che la potente organizzazione criminale siciliana sia da tempo interessata alle elezioni, è cosa nota e, come troppo spesso accade, trova conferma nell’indagine lampo per la quale è stato arrestato, già ex consigliere provinciale e attuale candidato di Forza Italia al Consiglio comunale della città. Al noto politico, il procuratore aggiunto e coordinatore della Dda Paolo Guido e i pubblici ministeri Dario Scaletta e Giovanni Antoci, viene contestato il reato di voto di scambio politico-mafioso. Arrestato nel corso del blitz anche Agostino Sansone, fratello di Gaetano, proprietario della villa di via Bernini in cui Riina passò gli ultimi mesi prima dell’arresto nel 1993.è candidato alle amministrative ...

Advertising

repubblica : Mafia e politica, blitz a Palermo: in manette candidato di Forza Italia al Comune e un boss fedelissimo di Riina. L… - GiuseppeConteIT : Ci vediamo martedì 7 giugno a Palermo per un appuntamento speciale della @ScuolaM5S. Tema dell’incontro “Mafia e po… - Mov5Stelle : Lunedì 6 e martedì 7 giugno saremo a Palermo con @GiuseppeConteIT per toccare con mano i bisogni dei palermitani, c… - PalermoToday : 'La mafia stia lontana dalla mia porta', Lagalla plaude all'arresto di Polizzi ma la sinistra lo attacca: 'Il re è… - m5stel : VIDEO: “Mafia e Politica”, in diretta da Palermo | 7-06-2022 -