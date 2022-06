Mafia e politica, blitz a Palermo: in manette candidato di Forza Italia e un boss fedelissimo di Riina. L'intercettazione: "Se sono potente io, lo siete anche voi" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Arrestati Pietro Polizzi, già consigliere provinciale dell'Udc, e Agostino Sansone, fratello del mafioso che ospitò il capo di Cosa nostra, anche lui abita nel residence di via Bernini, dove stanotte la polizia ha fatto una perquisizione. Polizzi sollecitava un interessamento... Leggi su repubblica (Di mercoledì 8 giugno 2022) Arrestati Pietro Polizzi, già consigliere provinciale dell'Udc, e Agostino Sansone, fratello del mafioso che ospitò il capo di Cosa nostra,lui abita nel residence di via Bernini, dove stanotte la polizia ha fatto una perquisizione. Polizzi sollecitava un interessamento...

